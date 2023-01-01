"Для меня Анри – следующий тренер сборной Бельгии. Нет никаких сомнений. Я говорю это открыто: Анри будет следующим тренером сборной Бельгии. Он пользуется уважением всех игроков, он выиграл все. Он знает, как тренировать, он знает, что мы должны делать, чтобы добиваться побед, он знает команду, лигу, персонал, для меня он является идеальным тренером для нашей сборной.

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Но я не знаю, кого назначат. Не думаю, что Бельгии нужна перестройка с нуля. Пока это поколение ничего не выиграло, но мы должны продолжать пытаться победить. Анри хочет побеждать, и я не думаю, что федерация возьмет тренера, который захочет начать все с нуля. Оно того не стоит, по-моему", – цитирует Лукаку Sky Sport.

Напомним, после провала на ЧМ-2022, где Бельгия не смогла даже выйти в плей-офф, Роберто Мартинес покинул пост главного тренера "красных дьяволов". Ассистент испанца, Тьерри Анри, остался на своем посту.

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