Анонс Ибрагимовича оказался пиар-кампанией – швед стал лицом испанского казино

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович возвращается в Испанию не в том амплуа, как ожидали болельщики.

Златан Ибрагимович развеял слухи о своем возможном трансфере в чемпионат Испании в своем твиттере.

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Напомним, в Ибрагимовича заканчивается контракт с Лос-Анджелес Гэлакси в декабре. Швед еще не определился с клубом, в котором продолжит карьеру и намекает на возвращение в Европу. Добавим, что Ибрагимович выступал в Ла Лиге в составе Барселоны в сезоне 2019/20.

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