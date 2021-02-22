Команды обменялись голами до перерыва. Рашфорд "прошил" Дарлоу ударом в ближний угол, а Сен-Максимен с лету поймал мяч после неудачной скидки Магуайра.

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Вторая половина превратилась в очередной концерт Бруну. Сначала португалец протолкнул мяч на Джеймса, а затем четко выполнил пенальти за фол против Рашфорда. С момента своего дебюта в АПЛ (февраль 2020 года) Фернандеш забил уже 11 голов с "точки" – столько не имеет ни одна другая команда чемпионата.