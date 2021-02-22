Аномальный пенальти Бруну в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 3:1
11:00 - Читати українською
Манчестер Юнайтед победил Ньюкасл в 25 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
30’ Маркус Рашфорд
57’ Дэниел Джеймс
75’ Бруну Фернандеш
30’ Маркус Рашфорд
57’ Дэниел Джеймс
75’ Бруну Фернандеш
Команды обменялись голами до перерыва. Рашфорд "прошил" Дарлоу ударом в ближний угол, а Сен-Максимен с лету поймал мяч после неудачной скидки Магуайра.
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Вторая половина превратилась в очередной концерт Бруну. Сначала португалец протолкнул мяч на Джеймса, а затем четко выполнил пенальти за фол против Рашфорда. С момента своего дебюта в АПЛ (февраль 2020 года) Фернандеш забил уже 11 голов с "точки" – столько не имеет ни одна другая команда чемпионата.
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