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Анхелиньо изъявил желание покинуть Манчестер Сити из-за дисквалификации "горожан" из Лиги чемпионов

10:56 91 Читати українською
Анхелиньо изъявил желание покинуть Манчестер Сити из-за дисквалификации "горожан" из Лиги чемпионов
Анхелиньо / Bild

Защитник Манчестер Сити Анхелиньо, выступающий за РБ Лейпциг на правах аренды, готов покинуть английский клуб в летнее трансферное окно.

"В Лейпциге мне очень комфортно. Я должен сосредоточиться на игре за РБ. Конечно, дисквалификация Манчестер Сити повлияет на мое будущее, это сильно влияет на каждый клуб и каждого игрока.

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За последние шесть месяцев, когда я работал с Пепом, я не сразу понял, где и как он меня улучшил. Сейчас, когда я смотрю видео со своими перемещениями на поле за РБ Лейпциг, я вижу, как Гвардиола сделал меня лучшим. Я реагирую гораздо быстрее в ситуациях и часто готовлю лучшее решение. Я вообще не могу объяснить, я делаю это автоматически.

Нагельсман – он как Пеп. Юлиан работает с нами в течение недели и дает нам ключевые указания. В игре выглядит так, будто мы играем интуитивно, но мы заранее наигрываем все", – поделился Анхелиньо в комментарии SportBild.

К слову, испанец успел провести 4 матча в Бундеслиге за РБ Лейпциг и отметиться забитым голом.

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Англия Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити РБ Лейпциг РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн Анхелиньо Анхелиньо Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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