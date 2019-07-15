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Анхель Ромеро, которым интересовались Шахтер и Динамо, стал свободным агентом

10:48 274 Читати українською
Анхель Ромеро, которым интересовались Шахтер и Динамо, стал свободным агентом
Анхель Ромеро / соцсети

Парагвайский вингер Анхель Ромеро может выбирать для себя новый клуб.

Контракт парагвайского вингера Анхеля Ромеро с бразильским Коринтиансом потерял свою силу, поэтому игрок стал свободным агентом. Футболист не выступал за клуб последние полгода из-за конфликта с руководством.

Каштру уже определился со стартовым составом Шахтера на начало сезона

Напомним, зимой этого года сообщалось о заинтересованности грандов УПЛ: Динамо и Шахтера в услугах 27-летнего полузащитника. Однако, главным претендентом на игрока сборной Парагвая является Сан-Паулу.

В общем Ромеро провел за Коринтианс 136 матчей во всех турнирах, где забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.

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