"У меня был разговор с главным тренером перед игрой. Мы говорили о том, что я выйду, и для меня это стало приятным сюрпризом. Сначала речь шла о плюс-минус 15 минутах, но я получил еще больше игрового времени. За это доверие и за этот шанс очень благодарен главному тренеру. Пока я провел с командой всего несколько тренировок, но шаг за шагом будем прогрессировать и идти вперед.

Голевой дебют уникального англичанина в видеообзоре кубкового матча Металлист – Десна – 2:1

На родине я играл и в Премьер-лиге, на потрясающих стадионах с прекрасной атмосферой, но то, что было здесь вчера – это невероятно. Надо сказать, что в Англии из-за ситуации с коронавирусом, болельщикам длительное время вход был запрещен, мы играли при пустых трибунах.

Перед подписанием контракта я был на игре с Полесьем, тогда общался с клубом, мы согласовывали детали. Уже тогда я понял, что здесь фантастические болельщики и уникальная атмосфера на стадионе. Я проникся этим уже тогда. Но когда ты сидишь на трибуне – это одно, а на поле – немного другое. И поэтому очень благодарен каждому болельщику, который в этот вечер пришел на стадион. Очень надеюсь, что мы будем радовать их в дальнейшем и игрой, и результатом", – поделился Харрис в комментарии официальному сайту Металлиста.

Напомним, англичанин впервые сыграл за харьковский клуб и сразу принес победу – Кадим отметился голом в ворота Десны в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

Металлист прорвался в 1/8 финала Кубка Украины, выгрызя победу у Десны благодаря голу на последних минутах