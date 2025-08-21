Линкольн Сити на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника молодежной сборной Украины U-21 Ивана Варфоломеева. Он был приобретен у либерецкого Слована за неназванную сумму. Украинец поставил подпись под четырехлетним контрактом.

Лидс переманил форварда у гранда Серии А за 20 миллионов евро – интересовались Довбиком

Варфоломеев начал свою карьеру в Рухе, после чего в 2022 году подписал контракт с чешским Слованом. "У Ивана есть все качества, которые нам нужны на этой позиции. У него богатый послужной список, он неоднократно выступал за сборную Украины U-21 и мы уверены, что у него высокий потенциал. Мы также считаем, что его игра подходит английскому футболу, поскольку он агрессивен, эффективен без владения мячом и эффективно обращается с ним. Он соответствует нашему профилю как шестой номер, и мы рады, что смогли привлечь Ивана в клуб. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним", – заявил главный тренер Майкл Скубала.

Линкольн Сити следил за Иваном полгода. Он должен заменить проданного в Болтон Итана Эрхахона.

После объявления о приобретении Варфоломеева Линкольн Сити сменил флаг в своем Твиттере на украинский.

Линкольн Сити выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.