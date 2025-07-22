Кристал Пэлас не намерен мириться с решением УЕФА.

Кристал Пэлас оспорил свое исключение из Лиги Европы. Спортивный арбитражный суд подтвердил, что "красно-синие" подали апелляцию на решение об исключении клуба из Лиги Европы. Об этом информирует Sky Sports.

Кристал Пэлас официально исключен из Лиги Европы

Ожидается, что решение будет принято до 11 августа.

Ранее УЕФА исключил Кристал Пэлас из Лиги Европы в связи с тем, что владелец клуба Джон Текстор также владеет Лионом, который тоже пробился в этот еврокубок. Регламент турнира запрещает одному владельцу владеть двумя или более клубами.

Так "орлы" были переведены в Лигу конференций.

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