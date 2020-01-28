Английский футболист в течение 30 секунд получил три карточки и удаление

Показательный случай произошел в одной из самых низких английских лиг – арбитр во время одной атаки трижды наказал одного и того же футболиста.

В девятом по силе английском дивизионе Northern Counties East League Premier Division произошел забавный случай. В матче команд Гарфорт и Бридлингтон арбитру пришлось в течение нескольких секунд показать одному и тому же футболисту три карточки.

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Игрок Гарфорт Алекс Лоу сначала нарушил правила в чужой штрафной, однако судья продолжил игру, намекнув при этом, что обязательно отреагирует на этот эпизод после окончания атаки. Лоу, понимая, что его ждет стопроцентное предупреждение, решил не останавливаться. Алекс помчался защищать свои ворота и еще раз грубо сбил игрока соперника.

Как следствие, арбитр предъявил футболисту сразу три карточки: первую желтую за отложенный фол, вторую – за грубое нарушение перед своей штрафной площадкой и итоговую красную.

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