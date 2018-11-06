Английский футболист лечил повреждение куском мяса – жесткий розыгрыш от партнера

Футболист Ланкастер Сити Том Престон стал жертвой розыгрыша от своего одноклубника Роба Уилсона.

Футболист Ланкастер Сити Том Престон написал клубному физиотерапевту, пожаловавшись на боль в ноге.

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Но каким-то образом адресантом его сообщения стал одноклубник Роб Уилсон. Тот решил разыграть партнера и сказал ему приложить к поврежденному участку ноги кусок мяса.

Молодой футболист сначала хотел лечиться более привычными способами, однако "физиотерапевт" настоял на своей методике, а также сказал ему прислать фотографию, когда мясо будет на ноге.

В результате Престон попросил папу сходить в магазин купить мяса и приложил "лекарство" к ноге.