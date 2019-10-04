Английский фанат стал мусульманином из-за Салаха – раньше болельщик на дух не переносил ислам

Болельщик Ноттингем Форест Бен Берд изменил свои религиозные предпочтения из-за форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха.

"Мне стыдно это говорить, но я раньше думал, что ислам – отсталая религия. Я всегда смотрел на мусульман, как на слона в комнате. У меня была ненависть к мусульманам.

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Салах стал первым мусульманином, с которым я почувствовал связь. Мне нравится, как он живет и как говорит с людьми. Когда он забивает – он забивает с верой. После победы в Лиге чемпионов я сказал друзьям, что это победа для ислама. После каждого гола он демонстрирует свою преданность вере.

Салах показал мне, что можно быть мусульманином и оставаться нормальным человеком, если так можно сказать. Можно быть собой. Благодаря Салаху люди уважают его религию и его страну.

Теперь я могу сказать всем детям мусульман – не бойтесь ходить на футбол. Я тоже раньше боялся отделиться от своих друзей. Они мне как братья. К счастью, теперь я могу назвать своими братьями и сестрами пятую часть населения планеты", – рассказал Берд в интервью The Guardian.

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