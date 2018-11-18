Английские клубы примут участие в акции в поддержку ЛГБТ

Профессиональные клубы Англии выступят в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Английские футбольные клубы поддержат людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в рамках акции Rainbow Leces, сообщает издание The Guardian.

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Кампания начнется уже после перерыва на матчи сборных и продлится несколько недель. В рамках акции футбольная атрибутика во время матчей будет украшена цветами радуги (символом ЛГБТ). Будут окрашены угловые флажки и судейские табло. Футболисты присоединятся к акции, используя капитанские повязки и шнурки бутс цветов радуги.

К акции также присоединятся футбольные клубы Шотландии.