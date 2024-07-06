Болельщики сборных Англии и Германии оказались в эпицентре конфликта после поединка 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия.

В Дюссельдорфе, где уже сегодня состоится поединок 1/4 финала Евро-2024 Англия – Швейцария, состоялись столкновения болельщиков Англии и Германии, информирует Daily Mail.

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Началось все с того, что английские болельщики у одного из баров начали петь "Немцы едут домой". Свидетели отмечают, что англичане еще и начали петь песни вроде: "Вы когда-нибудь видели, как немцы выигрывают войну?" Из-за этого завязалась драка между несколькими фанами, которые успели немножко пововтузитись и побросать предметы друг в друга. Первыми же отступили болельщики Германии.

Напомним, Бундестим завершила выступление на Евро-2024, вылетев от Испании (1:2). Решающий гол был забит на последних минутах овертайма.

Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма