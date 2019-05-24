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Английские гранды выстроились в очередь за Хамесом

24 мая 11:41 225 Читати українською
Английские гранды выстроились в очередь за Хамесом
Хамес Родригес / Reuters

Колумбиец Хамес Родригес не будет иметь проблем с трудоустройством этим летом.

За игрока, который принадлежит мадридскому Реалу, начнется борьба между английскими топ-клубами, информирует Mirror.

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Полузащитник заинтересовал Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Арсенал. Колумбиец провел последние два года в аренде в Баварии, но немцы вряд ли будут подписывать с Хамесом полноценный контракт. Родригес собирается вернуться в Мадрид и обсудить свое будущее с Зинедином Зиданом.

В 20 матчах Бундеслиги игрок сборной Колумбии отметился семью голами и тремя ассистами.

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