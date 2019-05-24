Английские гранды выстроились в очередь за Хамесом

Колумбиец Хамес Родригес не будет иметь проблем с трудоустройством этим летом.

За игрока, который принадлежит мадридскому Реалу, начнется борьба между английскими топ-клубами, информирует Mirror.

Серхио Рамос может покинуть Реал – ему не нравится ситуация в клубе

Полузащитник заинтересовал Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Арсенал. Колумбиец провел последние два года в аренде в Баварии, но немцы вряд ли будут подписывать с Хамесом полноценный контракт. Родригес собирается вернуться в Мадрид и обсудить свое будущее с Зинедином Зиданом.

В 20 матчах Бундеслиги игрок сборной Колумбии отметился семью голами и тремя ассистами.

Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ