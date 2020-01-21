Английские гранды отказываются от трансфера Заха – причина довольно банальна

Полузащитник Кристал Пэлас Уилфрид Заха снова рискует остаться в своем текущем клубе.

Лондонские Челси и Тоттенхэм, проявлявшие предметный интерес к полузащитнику Кристал Пэлас Уилфриду Заха, не готовы принять финансовые запросы "орлов", сообщает издание Daliy Mail.

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"Стекольщики" требуют за своего игрока 94 млн евро, и для грандов английского футбола эта сумма кажется слишком завышенной. Руководство Кристал Пэлас не спешит идти на уступки, понимая, что контракт игрока рассчитан до июня 2023 года, что позволяет им диктовать свои условия.

27-летний ивуариец, который еще летом хотел перейти в Эвертон, пока спокойно относится к перспективам остаться на Селхерст Парке и пообещал руководству команды не форсировать свой трансфер в зимнее трансферное окно.

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Напомним, Заха является воспитанником Кристал Пэлас, где и начал свою взрослую профессиональную карьеру в 2010 году. Через три сезона он перешел в Манчестер Юнайтед за 11,75 млн евро, однако продолжил выступления в аренде за свой родной клуб и Кардифф. В конце концов, в феврале 2015 года он полноценно вернулся в Кристал Пэлас – сумма компенсации составила каких-то 3,8 млн евро.

В текущем сезоне Вилфрид принял участие в 24 матчах своей команды во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Авторитетный немецкий портал Transfermakrt оценивает ивуарийца в 55 млн евро.

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