Английская трагикомедия одного актера: уникальный покер легенды лиги, заставляющий схватиться за голову – ретро дня

Каждый футболист, независимо от амплуа, грезит бомбардирскими подвигами. Но даже настоящие голеадоры среди защитников вроде Джона Терри никогда не мечтали о покере.

20 марта 1976-го Лестер и Астон Вилла вышли, казалось бы, на рядовой матч старого Первого дивизиона Англии. Однако, свое мнение на этот счет имел защитник бирмингемцев Крис Николл.

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"Вилланы" перед сезоном 1975/76 как раз вернулись в элиту, однако имели проблемы с выездными матчами. По итогам кампании они так и не одержали ни одной победы там. Однако, ничья в тот день на Филберт Стрит стоит нескольких побед. По крайней мере, в плане зрелищности.

Астон Вилла неплохо начала поединок против "лис", но на 15-й минуте пропустила. Это Николл после удара Олдерсона переправил мяч в собственные ворота. Но бирмингемцам удалось оформить гол в раздевалку – форвард гостей Литтл закрутил головы обороне Лестера, а Николл воспользовался паникой и сравнял счет.

Но на старте второй половины хозяева вновь вышел вперед. Уортингтон навесил с фланга, а Николл выиграл верховую борьбу у Боба Ли и эффектно вколотил мяч в собственные ворота.

Перспектива "вляпаться" в историю явно не порадовала североирландского защитника Виллы. Весь второй тайм он из кожи вон лез, чтобы исправить ситуацию и, наконец, фортуна улыбнулась центрбеку. На 86-й минуте в штрафной Лестера возник хаос после подачи углового, а Крис Николл оказался самым расторопным и отправил мяч в сетку – 2:2!

Сам герой и антигерой одновременно с юмором вспоминает тот исторический поединок. "Второй гол Лестера был настоящим красавцем. В прыжке головой. Ни один голкипер его не отбил бы", – говорит Николл. А после финального свистка рекордсмен хотел забрать мяч себе на память, но рефери ему отказал, поскольку это был последний матч в его судейской карьере.

"Такова моя удача. Первый хет-трик в футболке Виллы, а я даже не получил мяч", – сокрушается Николл до сих пор...

А вот так год спустя Крис Николл помог бирмингемцам завоевать Кубок лиги в поединке с Эвертоном:

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