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Английская футбольная лига позволила Скоулзу возглавить Олдхэм

22:40 21 Читати українською
Английская футбольная лига позволила Скоулзу возглавить Олдхэм
Пол Скоулз / Reuters

Пол Скоулз близок к тому, чтобы возглавить Олдхэм.

Английская футбольная лига (EFL) разрешила бывшему полузащитнику Манчестер Юнайтед Полу Скоулзу стать главным тренером Олдхэма, сообщает Manchester Evening News.

Скоулз прокомментировал слухи о возможности возглавить Олдхэм

Скоулз должен был получить разрешение, ведь бывшему футболисту принадлежит 10% акций футбольного клуба Сэлфорд Сити. В таких случаях необходимо получить разрешение от EFL.

Напомним, Скоулз всю карьеру провел в Манчестер Юнайтед, за "красных дьяволов" хавбек сыграл 707 матчей, забил 149 голов и отдал 51 голевую передачу.

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Теги
Англия Пол Скоулз Олдхэм Олдхэм
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