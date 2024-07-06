От Гарета Саутгейта ждали изменений, перехода на игру в три центрбека. Имена в стартовом составе предполагали такой вариант. На поле же все стало очевидно – Англия вышла в своей привычной формации, никакого отражения расположения соперника не произошло.

Евро-2024: определилась первая пара полуфинала

Швейцария уже приучила к своей уверенной игре под прессингом и стремительными контратаками. Ян Зоммер был ключевым лицом на поле в первом тайме. Номинальные гости хоть и прижимались к собственным воротам, но не паниковали. Правда, сегодня стремительно переходить в атаку не удавалось. Деклан Райс и Кобби Майну уничтожали эти попытки еще в середине поля.

Именно пара хавбеков "Трех львов" играла главную роль на поле. Воспитанник МЮ больше действовал на обострение, бил в сторону ворот, а звезда Арсенала работал над подготовкой атак своей команды и над сдерживанием соперника. Кстати, у Швейцарии тоже была такая парочка – Джака и Аканджи.

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Наконец-то проснулся Букайо Сака. Вингера англичан критиковали за игру на Евро-2024. Впрочем, сегодня на это было мало причин. Англичанин буквально уничтожил в очных дуэлях Мишеля Эбишера. Еще до перерыва Сака четыре раза прошел швейцарца на дриблинге. Рекорд в противостояниях двух игроков на этом турнире.

Подопечные Мурата Якина впереди рассчитывали на Эмболо. Крупный центрфорвард преимущественно играл спиной к воротам, но за мяч цеплялся уверенно. На 52-й минуте классно оттеснил Конса, развернулся и вместо удара покатил мяч в сторону Пикфорда. Акцентируем на минуте, потому что это был первый удар в створ ворот на две команды.

В конце концов, судьба вознаградила "семерку" Швейцарии за весь массив черновой работы. Затяжная позиционная атака завершилась тем, что Ндой прострелил с правого фланга. Мяч прошел мимо Стоунза точно в зону, где ждал Эмболо. Уокер проспал этот момент, поэтому Брель просто замкнул в пустой угол на дальней штанге.

Тут Саутгейт по-настоящему испугался, сразу же провел тройную замену. Не стоит связывать эти перестановки с тем, что Англия оперативно отыгралась. Гол – полностью заслуга Саки. Букайо все сделал сам – сместился с правого фланга в центр и выполнил великолепный обводящий удар. Мяч от дальней штанги влетел в ворота. Зоммер не имел шансов спасти. Швейцария была впереди всего пять минут.

Завершение основного времени в атаке провела Англия, но до хорошего завершающего удара дело не довела. Второй раз подряд британцам пришлось играть овертайм. Дежавю игры со Словакией не случилось – то есть обошлось без быстрых голов в начале дополнительных таймов. Хотя попытка была. Райс очень классно пробил издали. Зоммер не менее классно засейвил.

Как и положено, в овертаймах команды больше думали о том, чтобы не ошибиться. Однако это не значит, что было скучно. По несколько атак таки провели. Самым эмоциональным же моментом стало столкновение Кейна с Аканджи. Капитана сборной Англии вскоре после этого эпизода заменили на Айвена Тоуни. Сегодня он джокером не стал, а мог Шакири. Вот он действительно добавил остроты, даже "сухой лист" пытался выполнить. Хорошая попытка, но без серии пенальти нынче не обошлось.

Саутгейт наконец принял правильное решение, отправив бить первым Палмера, который в Челси с 11-ти метров обычно бьет безупречно. У швейцарцев начинал Аканджи – очень плохо, Пикфорд легко взял. Беллингем и, что важно, Сака не промахнулись, Шер и Шакири – тоже. В конце концов, больше никто не ошибся. Промах Аканджи на первом ударе Швейцарии оказался фатальным. Англия вышла в полуфинал Евро-2024.

Форвард Швейцарии мог пропустить Евро-2024, забил в первом матче и потерял на поле странную вещь – он пытал родную страну