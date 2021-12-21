Футбольная ассоциация Англии вынуждена прибегать к радикальным решениям под давлением коронавирусного кризиса.

Поединки 3-го и 4-го раунда Кубка Англии будут проведены без переигровок в случае ничьей, сообщает пресс-служба FA.

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Это позволит командам избежать "лишних" матчей. Если основное время завершится ничьей, команды проведут дополнительные 30 минут, а затем в случае необходимости будут бить серию пенальти. Изменение формата предусмотрено исключительно на сезон 2021/22.

Добавим, что поединки 3-го раунда Кубка Англии будут сыграны 7-10 января 2022 года. Действующим обладателем трофея является Лестер, в финале сезона 2020/21 обыгравший Челси.

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