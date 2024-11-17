Поединок на Уэмбли имел большое значение для сборной Англии. Во-первых, потому что в гости приехали ирландцы. Во-вторых, необходимо было сыграть не хуже, чем Греция в параллельном матче – только при таких условиях "три льва" достигли бы прямого подъема в дивизион А.

Первый тайм оставил определенную надежду для эллинов, ведь моментов в нем не было. Исключением стал эпизод на 3-й минуте, когда Мадуеке простреливал вдоль вратарской. Келлехер выбил мяч, однако Джонс подхватил отскок и нанес мощный удар. О'Ши заблокировал.

Других моментов на Уэмбли до перерыва не увидели. Не было даже попаданий в створ ворот. Вот только фанов, знакомых с футболом англичан под руководством Ли Карсли, подобное развитие событий не удивляло – "три льва" всю Лигу наций провели в таком режиме. Они точно знали, что в итоге все завершится победой, а может и разгромом, как в Афинах несколько дней назад.

Эта команда, при всей скучности, демонстрировала высокое качество. В первом тайме с ирландцами Англия держала мяч 74% времени, ведя по ударам со счетом 8:0 (5 выстрелов прошли из пределов штрафной). По касаниям в штрафной площади хозяева сокрушили соперника (16:3), а на своей половине поля они позволили провести всего 21 пас.

Именно поэтому крах "зеленой армии" после перерыва" не удивил. Уже на 51-й минуте Беллингем открылся под заброс Кейна и получил по ногам от Скейлза. Эпизод случился в штрафной, поэтому арбитр назначил пенальти – и показал вторую желтую защитнику ирландцев. Кейн подошел к "отметке" и спокойно забил свой 69-й гол за сборную Англии.

Еще через три минуты Гордон удвоил преимущество с ассиста своего одноклубника Ливраменто. Последний не смог выбить прострел Беллингема с правого фланга – мяч только удачно срезался на ногу Энтони. Лидер Ньюкасла с лету вколотил свой дебютный гол за "трех львов". 2:0.

А на 58-й минуте дело дошло до разгрома. Хозяева заработали угловой, Гехи головой сбросил подачу на дальнюю стойку, а Галлахер замкнул с метра в пустой угол – 3:0. Конор тоже отметился дебютным голом в составе сборной Англии, а Гехи отдал свой дебютный ассист.

На 76-й минуте Боуэн сделал 4:0, забив первым же касанием к мячу. Англичане разыграли штрафной, Беллингем прострелил на 11 метров, а Джаррод вколотил под левую стойку – нападающий Вест Хэма даже 20 секунд не успел провести на поле.

Точку в дерби поставил Харвуд-Беллис, который спокойно замкнул даже от блестящего Джуда. Конечно же, этот гол тоже был дебютным. 5:0 – именно с этим счетом матч и подошел к концу. Благодаря этому Англия сохранила первое место в группе, опередив Грецию благодаря лучшей статистике личных встреч, а Ли Карсли покидает сборную в роли триумфатора.

"Три льва" официально вернулись в элитный дивизион Лиги наций. Эллины сыграют в квалификации.