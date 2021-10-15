Англия вернула правило из других топ-чемпионатов в Кубке Лиги – Гвардиола был возмущен его отсутствием
Английские клубы смогут несколько уменьшить нагрузку на игроков в поединках Кубка лиги.
Со стадии 1/8 финала тренерам снова разрешат проводить 5 замен, информирует Sky Sports.
УЕФА официально инициировал изменение правил из-за скандального гола Мбаппе в финале Лиги наций
АПЛ стала единственным топ-чемпионатом, который после тяжелого периода пандемии вернулся к 3 заменам. Это изрядно возмущало некоторых тренеров, в частности Пепа Гвардиолу. Наставник Манчестер Сити называл "абсурдом" решение лишить команды дополнительной ротации. Пока смягчение касается только Кубка лиги.
Напомним, в 1/8 финала состоится своеобразное украинское дерби – 27 октября Александр Зинченко (Манчестер Сити) будет противостоять Андрею Ярмоленко (Вест Хэм).
Іспит для Роналду та Лєвандовскі, "кризове дербі" Барселони, пекельний виїзд Моурінью: топ-матчі євровікенду