Англия в серии пенальти победила Швейцарию, заняв третье место в Лиге наций

Благодаря голу и сейву голкипера Джордана Пикфорда сборная Англии выиграла серию пенальти в матче против Швейцарии, став обладателем бронзовых медалей Лиги наций.

Начало подарило надежду на то, что битва за третье место будет весёлой. Уже на 2-й минуте встречи Кейн ворвался на правый край штрафной и попытался забросить мяч за шиворот Зоммеру, попав в перекладину, а на 5-й Джака пробил с линии штрафной в ближний угол – Пикфорд взял этот удар. На 11-й мог отличиться Фройлер, который классно зарядил метров с 20-ти под левую штангу, однако мяч прошел рядом с ней (а затем зафиксировали офсайд). Англия ответила на 14-й выстрелом Стерлинга с близкой дистанции после передачи Кейна – Зоммер отбил перед собой, а защитники успели вынести сферу.

После такого бодрого старта обе команды взяли некоторую паузу в активности, затянув её до 30-х минут. Швейцарцы больше работали с мячом и пытались разыгрывать атаки через правый фланг, а англичане старались угрожать из контратак и стандартов – обе тактики не приносили никакого обострения. Постепенно на поле стало так скучно, что болельщики начали посвистывать.

На 30-х минутах неудачники полуфиналов Лиги наций разродились ещё трема моментами. Два из них создал Александр-Арнольд: на 29-й минуте к его очень своевременному прострелу на линию вратарской буквально на мгновение не успел Стерлинг, а на 35-й подачу мерсисайдца ударом головой замкнул Алли – над перекладиной! Швейцарцы ответили контратакой на 39-й, когда Фройлер получил передачу на ход в свободную зону по левому флангу, однако на ударной позиций он решил оставить мяч Сеферовичу – Харис пробил, но выстрел уже накрыли защитники. На этом команды завершили обострения у чужих ворот в первом тайме.

После перерыва матч команды забегали активнее. Уже на 48-й минуте отличиться мог Фройлер, который ворвался на край штрафной и пробил, однако удар заблокировали. Англия ответила на 52-й прострелом Роуза, после которого Шер в подкате нечаянно переправил мяч в дальний угол собственных ворот – спас Зоммер, который кончиками пальцев перевёл его в штангу.

На 55-й швейцарцы провели ещё одну интересную атаку, завершив её мощным выстрелом из-за пределов штрафной в исполенении Джаки – теперь уже героем был Пикфорд. В целом ;t, подопечные Владимира Петковича выглядели лучше. Они хорошо прессинговали англичан на чужой половине поля и почти не допускали ошибок, однако очень быстро их встретил двойной удар – на 59-й минуте травмировался Фернандес, а на 65-й из-за повреждения покинул поле Шакири.

Команда Гарета Саутгейта почувствовала свой шанс и сразу провела две атаки – и если Стерлинг с ударной позиции перед штрафной не смог пробить из-за плохой обработки мяча, то срезка Александера-Арнольда при подаче с правого фланга пролетела в сантиметрах над перекладиной. На 73-й же навес Трента на дальнюю штангу привёл к неудачному замыканию Стерлинга, после которого в ворота Швейцарии могли назначить пенальти – Мбабу подталкивал Рахима, однако видеоассистенты рефери решили, что всё было в пределах правил.

Швейцария не сдавалась: на 76-й минуте Цубер выстрелил метров с 20-ти – рядом со штангой. Несколько неплохих подходов к штрафной немного выровняли игру, однако инициатива оставалась всё равно за Англией. На 84-й её давление британцев таки завершилось взятием ворот: Роуз подал на одноклубника Алли, тот пробил головой в перекладину, а Уилсон, который вышел на замену, добил мяч с отскока – гол! Впрочем, Овидио Хацеган не спешил его засчитывать из-за подозрений касательно фола в атаке.

England fans sing f*** VAR’ after late Callum Wilson goal ruled out https://t.co/lME8XPni2z pic.twitter.com/9OvbKD3wbN — The Sun Football (@TheSunFootball) 9 июня 2019 г.

Повторы показали справедливость сомнений, поэтому команды продолжили матч при счёте 0:0. Правда, на 87-й Англия могла вырвать победу в основное время после выхода Стерлинга один на один с Зоммером, однако голкипер стартовал быстрее, перехватив мяч.

Игра перешла в экстратаймы, в которых подопечные Гарета Саутгейта откровенно доминировали. Уже на 94-й минуте после неприятного рикошета мяч пролетел рядом с левой штангой ворот Зоммера, а на 97-й Стерлинг с левого края штрафной ударом в касание замкнул подачу из глубины – получилось слишком слабо. Через две минуты англичане сделали всё очень классно, однако снова спас Зоммер: сначала он парировал удар Алли головой в правый угол, а затем сразу же накрыл добивание в исполнении Александера-Арнольда.

Второй экстра-тайм оказался менее интересным, но Швейцария в нём уже откровенно стояла на пенальти. Тактика могла дать сбой уже на 107-й минуте, когда Александр-Арнольд получил разрезной пас и прострелил, заработав угловой – навес с него ударом головой замкнул Дайер, но получилось слишком высоко. На 114-й Трент едва не забросил мяч за шиворот Зоммеру (опять срезалась подача), а на 117-й не Стерлинг со штрафного в метрах 20-ти от ворот попал в крестовину.

В конце концов, Швейцария удержала свои ворота сухими. Матч перешел в серию пенальти. Все пять футболистов сборной Швейцарии пробили удачно – причем Аканджи без разбега выстрелил в девятку, а Шер покатил низом по центру. Англичане также били как следует (Баркли даже "паненку" выполнил), но героем стал Пикфорд. Сначала голкипер сам забил гол (лучший в серии), а затем парировал удар Дрмича. Таким образом, Англия выиграла матч, заняв третье место в Лиге наций.