Как известно, Англия впервые за 55 лет пробилась в финал крупного турнира. Накануне "Три льва" со скандалом одолели Данию в полуфинале Євро-2020.

Англия – Дания: УЕФА открыл три дела относительно скандального полуфинала Евро-2020

Английские фаны уже готовят к возможному триумфу. На сайте британского правительства зарегистрировали петицию с просьбой сделать 12 июля официально выходным днем. Собранные 100 тысяч подписей означают, что парламент обязан рассмотреть обращение.

Напомним, финал нынешнего чемпионата Европы состоится в воскресенье, 11 июля. Игра пройдет на легендарном Уэмбли, начало в 22:00. Соперником сборной Англии станет национальная команда Италии.

Фейковий герой тріумфу Англії зганьбився ще в перший день Євро – УЄФА проґавив прогнозоване фіаско й зіпсував свято