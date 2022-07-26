Англия уверенно разгромила Швецию и стала первой финалисткой женского Евро-2022 – Монзуль в эконом-режиме
Сборная Англии одержала победу над Швецией в рамках полуфинала домашнего чемпионата Европы.
Евро-2022, 1/2 финала
Англия – Швеция – 4:0
Голы: Мид, 34, Бронз, 48, Руссо, 68, Кирби, 77
Сарина Вигман во второй раз подряд сыграет в финале чемпионата Европы. В прошлый раз она неожиданно сделала чемпионом сборную Нидерландов, теперь имеет все шансы повторить успех 2017 года, но уже во главе Англии.
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Хозяйки Евро-2022 без лишних проблем завоевали путевку в финал. Последним соперником на пути к Уэмбли была Швеция. Серебряные призерки Олимпиады в Токио достойно сопротивлялись только в первом тайме. Однако едва ли не первая ошибка, и Бетани Мид забила свой шестой гол в этом турнире. После перерыва она еще и вырвалась в лидеры ассистенток. Люси Бронз воспользовалась навесом с углового. Оформила разгром Алессия Руссо, и это был шедевр. Удар пяткой, мяч пролетает между ног двух соперниц и оказывается в сетке. Унизительную точку поставила Фран Кирби.
К слову, в отчетном матче Екатерина Монзуль работала четвёртой рефери. Такой эконом-режим оставляет украинке шансы получить назначение на финал, второй участник которого определится 27 июля в матче Германия – Франция.