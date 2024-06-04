Англия устроила разгром Боснии и Герцеговины с красотой Трента перед Евро-2024
Англия, Хорватия, Шотландия и Албания сыграли спарринги против значительно более слабых оппонентов.
Товарищеские матчи
Англия – Босния и Герцеговина – 3:0
Голы: Палмер, 60 (пен), Александер-Арнольд, 85, Кейн, 89
Шотландия – Гибралтар – 2:0
Голы: Кристи, 58, Адамс, 85
Хорватия – Северная Македония – 3:0
Голы: Майер, 10, 45, Пашалич, 79
Албания – Лихтенштейн – 3:0
Голы: Броя, 31, Асани, 47, Мучи, 67
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Параллельно с Украиной товарищеские матчи в рамках подготовки к Евро-2024 проводили другие сборные. Англия разгромила недавнего нашего соперника. Босния и Герцеговина долго держалась, пропустила с пенальти от Палмера, но в конце матча Александер-Арнольд ударом в касание и Кейн сделали счет неприличным.
Шотландия благодаря голам Кристи и Адамса разобралась со скромным Гибралтаром, а Албания провела разминку с Лихтенштейном. Хорватия не имела проблем с Северной Македонией в балканском дерби. Красивым дублем отметился Майер (удар со штрафного и завершение комбинации), а точку поставил Пашалич.