Товарищеские матчи

Англия – Босния и Герцеговина – 3:0

Голы: Палмер, 60 (пен), Александер-Арнольд, 85, Кейн, 89

Шотландия – Гибралтар – 2:0

Голы: Кристи, 58, Адамс, 85

Хорватия – Северная Македония – 3:0

Голы: Майер, 10, 45, Пашалич, 79

Албания – Лихтенштейн – 3:0

Голы: Броя, 31, Асани, 47, Мучи, 67

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Параллельно с Украиной товарищеские матчи в рамках подготовки к Евро-2024 проводили другие сборные. Англия разгромила недавнего нашего соперника. Босния и Герцеговина долго держалась, пропустила с пенальти от Палмера, но в конце матча Александер-Арнольд ударом в касание и Кейн сделали счет неприличным.

| GOAL: TRENT ALEXANDER-ARNOLD DOUBLES THE LEAD!!



England 2-0 Bosnia



pic.twitter.com/CRzfvRv7rB — Transfer Sector (@TransferSector) June 3, 2024

Шотландия благодаря голам Кристи и Адамса разобралась со скромным Гибралтаром, а Албания провела разминку с Лихтенштейном. Хорватия не имела проблем с Северной Македонией в балканском дерби. Красивым дублем отметился Майер (удар со штрафного и завершение комбинации), а точку поставил Пашалич.