Подопечные Гарета Саутгейта уничтожили сборную Украины, забив в ворота Георгия Бущана четыре "сухих" мяча.

Евро-2020: определились пары на 1/2 финала турнира

Стоит заметить, что три из этих голов были забиты ударом головой. Постарались Кейн, Магуайр и Хендерсон. Это первый случай в истории чемпионатов Европы, когда одной команде удается это сделать в течение одного матча.

Добавим, что в полуфинале нынешнего чемпионата континента сборная Англии сыграет против национальной команды Дании.

Англия болезненно разгромила Украину и пробилась в 1/2 Евро-2020 – команда Шевченко забыла выйти на 2 тайм