Англия установила уникальный рекорд чемпионатов Европы благодаря погрому сборной Украины
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Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020 и переписала историю турнира.
завершено
Харри Кейн 4’
Харри Магуайр 47’
Харри Кейн 50’
4’ Харри Кейн
47’ Харри Магуайр
50’ Харри Кейн
Подопечные Гарета Саутгейта уничтожили сборную Украины, забив в ворота Георгия Бущана четыре "сухих" мяча.
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Стоит заметить, что три из этих голов были забиты ударом головой. Постарались Кейн, Магуайр и Хендерсон. Это первый случай в истории чемпионатов Европы, когда одной команде удается это сделать в течение одного матча.
Добавим, что в полуфинале нынешнего чемпионата континента сборная Англии сыграет против национальной команды Дании.
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