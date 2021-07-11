Англия установила рекорд по результативности на Евро
11 июля 23:23 - Читати українською
Национальная команда "Трех львов" продолжает переписывать историю.
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу открыл счет на старте финала Евро-2020.
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Таким образом, подопечные Гарета Саутгейта забили 11 голов во время нынешнего континентального первенства, что является рекордным показателем англичан в истории турнира. Предыдущий рекорд был установлен на Евро-2004 – 10 голов.
Напомним, 4 из 11 голов от англичан влетели в ворота сборной Украины в четвертьфинале.
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