Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу открыл счет на старте финала Евро-2020.

Италия – Англии: Шоу забил самый быстрый гол в истории финалов Евро

Таким образом, подопечные Гарета Саутгейта забили 11 голов во время нынешнего континентального первенства, что является рекордным показателем англичан в истории турнира. Предыдущий рекорд был установлен на Евро-2004 – 10 голов.

Напомним, 4 из 11 голов от англичан влетели в ворота сборной Украины в четвертьфинале.

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