Сербия и Англия сошлись в матче отбора на чемпионат мира 2026 года. Результат и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Выезд в Белград казался первым серьезным испытанием для сборной Англии под руководством Томаса Тухеля. В предыдущих турах "Три льва" пешком прошлись по Албании, Латвии и Андорре, набив разницу голов 8:0.

Сегодня Англия сразу серьезно взялась за дело и показала свою мощь, просто уничтожив сербов. Хозяева с горем пополам выдержали полчаса, а затем "глотнули" два гола за три минуты. Райс привез с собой заготовки Арсенала на угловых. Подача Деклана, Кейн головой направляет в угол ворот.

Удвоил преимущество другой игрок Арсенала. Вертикальная атака англичан, Роджерс тонко запустил на ход Мадуэке, и Нони четко завершил момент – 0:2. При таком счете команды отправились на перерыв.

Во второй половине избиение Сербии продолжилось. На 52-й минуте Конса лучше всех сориентировался в хаосе на стандарте. Миленкович захотел раньше пойти смывать позор в душе. Капитан сербов "срубил" Кейна – прямая красная за фол последней надежды. С этого же штрафного Райс исполнил еще один ассист, теперь замыкает Гехи. К слову, Мадуэке, Конса и Гехи забили свои дебютные голы в форме национальной сборной.

Уоткинс также поразил ворота, но сделал это из явного офсайда. Зато Олли удалось чисто заработать пенальти, который реализовал Рашфорд. 5:0 – сербы задолго до финального свистка униженно покидали трибуны. Англия же закрывает рты критикам, которым не нравился "ленивый" футбол Тухеля. "Львы" после 5 туров набрали максимальные 15 очков, разница голов 13:0. Вопрос выхода на ЧМ-2026 фактически решен.

