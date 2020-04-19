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Англия уничтожила несколько десятков гусей из-за повреждения тренировочных полей сборной – разгорелся скандал

19:55 38 Читати українською
Англия уничтожила несколько десятков гусей из-за повреждения тренировочных полей сборной – разгорелся скандал
Футбол против гусей / Фото из открытых источников

Природозащитные организации атакуют английскую футбольную федерацию (FA).

FA отстреливала гусей, которые облюбовали тренировочные поля национальной команды Англии, сообщает The Guardian.

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За период 2018-2019 годов были убиты около 60 пернатых. Основной проблемой были экскременты, которые птицы оставляли на газоне.

Общественные и природозащитные организации резко раскритиковали осудили такие действия. Стоит отметить, что в 2014 году FA заявила, что будет защищать, поддерживать и развивать биоразнообразие района тренировочного центра.

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Теги
Англия Англия Англия футбольные курьёзы Футбольная ассоциация Англии (FA)
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