Финальный матч Евро-2023 Англия U-21 – Испания U-21 состоится сегодня, 8-го июля, на стадионе "Батуми-Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

В принципе, случилось то, что должно было случиться. Две самых мощных команды чемпионата Европы вышли в финал. Букмекеры верили также на супердорогой состав французов и перспективных итальянцев, однако Англия и Испания выглядели перспективнее – они составлены из футболистов, которые не первый сезон играют в основе клубов АПЛ и Примеры.

В игровом плане обе сборные тоже выглядели лучше. Команды идеально сбалансированы, крайне мощные в позиционной работе и в игре без мяча. Их футбол может быть очень интенсивным, но такой режим "молодые львы" и "Ла Рохита" включают лишь в отдельных фазах – в основном же они работают в среднем темпе. Эффективное распределение сил и грамотная ротация стали залогом успеха сегодняшних финалистов.

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Испания сильна в позиционной работе и гейм-менеджменте

До встречи с молодежкой Украины пиренейцы выглядели вайлувато, слишком много позволяя соперникам. Они слабенько работали без мяча, оставляя кучу пространства между линиями, и создавали мало моментов. Впрочем, в полуфинале мы увидели именно ту Испанию U-21, которой боялись – "Фурия" сыграла на полную мощность, что вылилось в разгром 5:1. И это еще не все голы залетели.

Тем не менее, основные принципы игры Санти Дении в том матче никуда не делись. Команда при игре без мяча работала в среднем блоке, поджимая на флангах и выставляя форварда Руиса перед штрафной для подборов в этой зоне.

На мяче же Испания U-21 демонстрировала фантастическую мобильность. Так, Баэна перед вторым голом в ворота Трубина сместился из чужой трети в центр защиты, оттуда начал атаку (центрбек же поднялся по флангу и обыгрался), а затем поднялся и отдал ассист с позиции "десятки".

"Ла Рохита" умело растягивает оборону соперника, создавая в ней разрывы – их регулярно атакует форвард, "десятка" и центрхавы. Если же соперник садится в "пятерку" защитников, то подопечные Санти Дении атакуют пространство между линиями. Именно на этом и погорела Украина U-21 – нам не хватило класса и интенсивности, чтобы успевать за перемещениями представителей Ла Лиги.

От Испании U-21 стереотипно ожидают тики-таки, однако реальность несколько иная. "Фурия" умеет и любит играть проще. Пиренейцы не гнушаются кроссами и длинными забросами – но они всегда стараются выиграть подборы, да и форварда Руиса без поддержки не оставляют.

Уязвимым местом команды Санти Дении можно назвать оборону. Там всегда хватает грубых ошибок и недоработок. Слалом Мудрика в полуфинале, гол Амдуни в 1/4 и наши 2:2 в группе – яркое подтверждение.

Впрочем, данная проблема характерна для всех молодежек, а энтренадор испанцев вовремя реагирует на пожары. В частности, его переход на 4-2-3-1 помог нейтрализовать Мудрика.

Кстати, Санти Дения побеждал на Евро со сборными U-17 и U-19, а испанская молодежка триумфовала на чемпионах Европы аж пять раз. Что наиболее интересно, в финале Евро U-17 "Ла Рохита" встречалась именно с Англией – и из того состава в U-21 перекочевало аж шесть игроков.

Англия давит прессингом и побеждает на классе

Сборная Англии U-21 на нынешнем Евро одержала пять побед с суммарным счетом 15:0 (против 13:4 у "Ла Рохиты"). "Молодые львы" в группе разобрались с Германией, Чехией и Израилем, разбив последний еще и в полуфинале. Особых трудностей не возникало ни в одном из этих матчей – реально проблемной стала встреча с Португалией в 1/4 финала. "Селесао" наиграли минимум на овертайм, если не больше.

Характерной особенностью игры подопечных Ли Карсли является чрезвычайное качество в завершающей фазе. Англия напоминает боксера-панчера, выбрасывая очень мало ударов – зато они силовые и имеют более высокую точность. Британцы не мучают соперника все 90 минут. Они создают мало моментов, но каждый из них поражает своим исполнением.

Показательным стал полуфинал против израильтян, который завершился разгромом (3:0). За 64 минуты островитяне провели всего две опасных позиционных атаки – первая привела к выходу один на один, а вторая завершилась голом. Да и вообще команда создала немного, но при этом островитяне могли победить даже с большим счетом.

Англия U-21 умело провоцирует на ошибку, убаюкивая соперника сотнями поперечных перекатов и включая высокую интенсивность при потере мяча. Испания U-21 же исповедует более активный стиль работы с обороной. Вообще, пиренейцы выглядят сильнее в позиционном наступлении – у них есть большой тактический арсенал для создания пространства, а вот британцы без него сразу же перезагружают атаку.

Коротко про швидкості й темп у матчі Англії. Це - не стандарт. pic.twitter.com/ujmghQyimo — Майкл Сич (@totsamiymisha94) July 5, 2023

Зато подопечные Ли Карсли интереснее в игре без мяча. Они агрессивно прессингуют защитников, атакуют голкипера и включают интенсивный контрпрессинг при потерях. Это не только нивелирует угрозу контратаки, но и позволяет создавать острые моменты. Так, в полуфинале с Израилем один такой эпизод с прессингом принес два удара с 10-ти метров и пенальти – всего за несколько секунд!

Испания же при игре без мяча позволяет больше, предоставляя свободу центрбекам соперника при продвижениях. Именно эта особенность помогла Украине забить три гола в ворота "Фурии Рохи" на Евро-2023. А у англичан топ-игроков значительно больше.

Правда, обороняются британцы не лучше своего сегодняшнего соперника. Отсутствие пропущенных голов является обманом – в плей-офф Евро-2023 "молодые львы" позволили слишком много у своих ворот. Их высокая линия обороны не выглядит достаточно быстрой, да и грубых ошибок хватает. Когда Израиль U-21 решился включать агрессивный прессинг, то у британцев пошли даже обрезки перед штрафной.

Но в целом проблемы островитян в задней линии такие же, как и у всех на уровне U-21. За это молодежный футбол и любят, так что можно ожидать яркого финала Евро.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: –

Травмированы: Рэмзи (Англия)

Ориентировочные составы на матч Англия U-21 – Испания U-21

Англия U-21: Траффорд – Гарнер, Харвуд-Беллис, Колвилл, Ааронс – Смит-Роу, Джонс, Гомес, Палмер – Гиббс-Уайт, Гордон

Испания U-21: Тенас – Миранда, Паредес, Пачеко, В. Гомес – Сансет, Бланко – Родри Санчес, Баэна, С. Гомес – Руис

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET не видит явного фаворита в финале Евро-2023. Коэффициент на победу сборной Англии U-21 составляет 2.75, а на очередной триумф Испании U-21 – 2.93.

Специалисты надеются на довольно результативный матч. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.24, аналогичный тотал меньше – 1.80. Гол Абеля Руиса умножит вашу ставку на 2.65, а гол Энтони Гордона – на 3.40.

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