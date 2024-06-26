Англичане и словенцы не забивали голов в третьем туре группового этапа Евро-2024. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Англия досрочно вышла в плей-офф, но разочаровала невыразительной игрой против Сербии и Дании. На последний тур Гарет Саутгейт сделал лишь одну замену в составе – забрал Трента и выпустил Галлахера. Конечно, это не имело положительного влияния на команду. Конор наоборот в простых ситуациях терял мяч. Лишь с появлением Майну стало интереснее – мяч начал ходить быстрее.

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Англичане традиционно катали мяч, не создавая моментов. В первые полчаса фаворит не нанес ни одного удара, затем чуточку активизировался. Что-то придумать пытался только Фоден. Универсал Ман Сити делал рывки и передачи на обострение. Фил открылся под отличный пас Райса и выкатил на пустые ворота для Саки, но перед тем залез в офсайд. Фоден также остро пробил со штрафного.

Кейн иногда встречался с мячом. Большинство его ударов заблокировали. В конце первого тайма Харри не хватило сантиметров, чтобы замкнуть подачу Триппьера. В начале второго форвард несколько раз выиграл воздух в чужой штрафной, однако моменты завершились без ударов. Кейн начал опускаться в глубину и оттуда забрасывать вперед на партнеров. Вот только на каких партнеров – там должен был быть сам Кейн.

Словения вообще не имела моментов, но команда Кека и не рвалась вперед, учитывая ход параллельного матча. Словенцы сконцентрировались на обороне своих ворот. А под занавес встречи пришлось серьезно работать – Англия усилила давление. В основном дальними ударами. Словения в итоге отстояла ничью, которая проложила путь в плей-офф.

Словения набрала 3 очка, как и Дания. Все дополнительные показатели (вплоть до желтых карточек) равны, поэтому словенцы оказались ниже из-за худшего рейтинга. Однако они все равно вышли в 1/8 финала. В таблице третьих мест Вербич и Ко уже обошли Хорватию и Венгрию.

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