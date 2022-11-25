Несколько последних крупных турниров Англия непременно находится среди фаворитов. И результаты доказывают, что это оправдано. На Мундиале 2018 года удалось попасть в четверку лучших, на Евро-2020 команда Гарета Саутгейта вообще была максимально близка к победе. В Катаре "Три льва" стартовали сокрушительной победой над Ираном (6:2) и были настроены досрочно решить задачу с выходом в плей-офф. Наставник команды решил, что победный состав не меняют. Опасения относительно повреждений Кейна и Магуайра оказались напрасными. Оба лидера вышли на поле с первых минут.

Сборная США прибыла в Катар, пропустив Мундиаль в 2018 году. До этого американцы даже дважды подряд выходили в плей-офф. Стартовый матч нынешнего турнира "полосато-звездные" свели к ничьей. Гарет Бейл ответил на гол Тимоти Веа, спасши Уэльс от поражения. Грег Бехалтер, очевидно, был доволен таким дебютом, поскольку на второй тур сделал лишь одно изменение в стартовом составе. Джоша Сарджента на острие атаки заменил Хаджи Райт. Выбор вполне логичный, учитывая 193 сантиметра роста форварда Антальяспора.

Главной проблемой США в матче с Уэльсом было стерильное владение. Очевидно, им удалось заразить этой "болезнью" сегодняшнего соперника. По крайней мере на стартовых минутах Англия также никак не могла приблизиться к чужим воротам. Спасать ситуацию взялся Сака. Букайо легко разбирался с Робинсоном, а распоряжаться пространством он умеет очень хорошо. Дважды адресатом его передач был Кейн. Сначала выстрел Харри в сногсшибательном прыжке заблокировал Циммерман. Через несколько минут акробатическому удару капитана англичан не хватило точности.

Американцы не собирались быть просто зрителями. Они знали, что шансов будет немного, но все равно их транжирили. Окей, попытку Райта такой не назовешь. Он сам себе нашел момент, выиграв верховую борьбу у Магуайра. Ситуация была сложной, удар – неточным. А вот к Уэстону Маккени стоит и нужно высказывать претензии. Веа выкатил конфетку на хавбека Ювентуса, а тот сгоряча запустил мяч на трибуны. И ему же никто не мешал! Далее слово взял Пулишич. Хавбек Челси с неочевидной позиции в пределах штрафной мощно зарядил в перекладину! У ворот Пикфорда становилось очень горячо. Тут же вспомним попытку Деста. Удар не получился, и вообще – там напрашивалась передача на партнёра. Сержиньо больше верил в себя. Напрасно.

Можно было бы сказать, что Англия проиграла первый тайм. Однако несколько атак уже в компенсированное время выровняли положение. Выпад Люка Шоу банально некому было завершать. А Мейсон Маунт поймал соперников на ошибке. Классный удар из-за пределов штрафной и не менее эффектный сейв голкипера. Именно на такой ноте завершилась первая половина. Ничья – справедлива. Но должна была бы быть результативной.

После перерыва мало что изменилось. Англия совсем не была похожа на фаворита противостояния. Наоборот – моменты возникали лишь у США. Юнус Муса и Тайлер Адамс выжигали середину поля. Веа и Пулишич властвовали на флангах. Маккени классно подключался из глубины. Вот только удар у Вестона сегодня не пошел. Что ни попытка, то выше ворот. Несколько выпал из игры Райт, которому преимущественно приходилось заниматься черновой работой.

Англия половину второго тайма исключительно отбивалась. Ни одного осмысленного ответа в атаке. Даже Харри Кейн был больше заметен в игре возле своей штрафной. А вот для кого обстоятельства оказались благоприятными, так это для Харри Магуайра. Центрбек уверенно доминировал над оппонентами на всех участках поля, где оказывался. Выигрывал много борьбы, страховал партнеров, срывал атаки соперников. Даже Гарет Саутгейт понимает, что нужны изменения, если лучший игрок твоей команды – Магуайр. Хендерсон и Грилиш вышли вместо Стерлинга и Беллингема, которые просто растворились на поле.

Чуть позже наставники провели еще ряд замен. Рисунок игры изменился. Англия начала больше владеть мячом. Без особой остроты. США вместо конструктива сконцентрировались на разрушении. В конце концов, обе команды последние минут 20 (с учетом компенсированного) просто доигрывали. Пошатнуть равновесие могли стандарты, но забивать сегодня никто не спешил.

Финальный свисток зафиксировал "сухую" ничью. История получила продолжение. Англия никогда не побеждала США в официальных матчах. Такие встречи были исключительно на чемпионатах мира. В 1950 американцы одержали минимальную победу. На ЧМ-2010 команды расписали ничью. Как и в ЮАР, обе команды могут выйти в плей-офф. Американцам для этого в последнем туре нужно обязательно побеждать Иран, а "Трем львам" достаточно не проиграть Уэльсу.