Проклятие чемпионатов мира в видеообзоре матча Англия – США
26 ноября 00:35 - Читати українською
Англия и США разошлись миром в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. Смотрите видеообзор встречи.
Команды создали не так уж много моментов за первый тайм. Удар Кейна заблокировал защитник, а попытки американцев были неточны.
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Второй тайм также не поразил зрелищем. Больше всего запомнился сейв Тернера после выстрела Маунта низом. 0:0 – Англия и с третьей попытки не смогла одолеть сборную США на чемпионатах мира.
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