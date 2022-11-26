Команды создали не так уж много моментов за первый тайм. Удар Кейна заблокировал защитник, а попытки американцев были неточны.

Англия не обыграла США и упустила шанс досрочно выйти в плей-офф – бледная команда Саутгейта продолжила печальную серию

Второй тайм также не поразил зрелищем. Больше всего запомнился сейв Тернера после выстрела Маунта низом. 0:0 – Англия и с третьей попытки не смогла одолеть сборную США на чемпионатах мира.