На важный матч приехали не все

Поединок в Афинах был важным для Англии по двум причинам. Во-первых, необходимо было побороться за прямой подъем в дивизион А Лиги наций – британцы при отсутствии победы потеряли бы шанс на первую позицию в группе. Во-вторых, команда должна была отомстить за унизительное поражение на Уэмбли, где греки забили два чистых гола и еще три отмененных.

Впрочем, это не помешало отказаться от ряда лидеров. На решающую спайку матчей британцы отзаявили сразу восемь звезд. Дома остались Палмер, Сака, Райс, Фоден, Александер-Арнольд и Грилиш – суперзвезды "трех львов" – а также Рэмсдейл и Колвилл. Последний был основным центрбеком конкретно для тренера Ли Карсли.

Вместо них вызвали Роджерса, Боуэна, Ливраменто, Траффорда и Брентвейта. Эллинам от этих новостей легче не стало. У британцев хватает топ-футболистов еще на две сборных, а тут еще и Уокер вернулся в основу. А это было особенно неприятно для сильного левого фланга греков, где действовал Цимикас.

Boring, Вoring England

В эру Джорджа Грэма на трибунах звучала песенка Boring, Boring Arsenal. И это при том, что за девять лет команда провела только 36 матчей со счетом 1:0, а в сезоне 1988/89 лондонцы забили 73 гола. Настолько всем запомнилась ставка "канониров" на прагматичную защиту результата и невероятную оборону. Теперь эту песенку можно петь о сборной Англии.

Ее можно было петь и во времена Гарета Саутгейта. ЛИ Карсли вроде и пытается экспериментировать с составом и тактиками, демонстрируя низкую заинтересованность в результате – что и неудивительно, когда топ-сборная выступает в Лиге наций. Вот только каждый матч в его короткую эпоху выглядел еще более скучно. Англия буквально создавала 2-3 момента за игру.

Поединок против греков не стал исключением. В первые 75 минут островитяне владели мячом 68% времени, нанеся 7 ударов по воротам и наиграв на 0,88 ожидаемых голов. При этом до перерыва был создан всего один опасный эпизод, а за 30 минут после него – два.

Греция должна была наказывать Англию

Первый тайм трудно занести в актив эллинам. Англия была скучной и пассивной, но демонстрировала высокое качество – у хозяев же вообще ничего не получалось. Сам настрой подопечных Ивана Йовановича был очень далек от эпического поединка на Уэмбли, где футболисты бились в память о Джо Болдоке.

Но у них был шанс забить. Героем мог стать Цимикас. На 29-й минуте фулбек Ливерпуля прорвался по левому флангу, обыгравшись с Павлидисом и влетев на левый край штрафной – впрочем, выстрел Костаса метров с восьми в ближний угол парировал Пикфорд.

Во втором тайме греки ощутимо прибавили. Особенно в период между 55 и 75 минутами. На этом отрезке коллектив создал два очень хороших момента. На 63-й свежий Иоаннидис получил мяч на углу штрафной, легко убрал Уокера и закрутил под дальнюю штангу – Пикфорд спас Англию! Еще через две минуты на рандеву с Джорданом убегал Цолис, но голкипер оказался быстрее.

Англия остается Англией

Словом, Англия не создавала впечатление неудержимой машины. Вот только почти все моменты "трех львов" должны были завершаться голами. Собственно, британцы реализовали первый же из них.

Мадуэке открыл счет уже на 6-й минуте. Правый вингер Челси выполнил классный маневр, сместившись с фланга в центр и затем выполнив рывок за спины фулбекам – именно туда пошла передача от Беллингема. Нони спокойно зашел в штрафную и прострелил на линию вратарской, а Уоткинс сыграл на замыкании. 0:1.

Во втором тайме Мадуэке мог оформить второй ассист, переиграв Цимикаса и покатив под удар свежему Холлу. Льюис пробивал вторым касанием, однако Влаходимос спас греков. Дальнейший угловой ничего не дал, но атака вторым темпом завершилась навесом Уокера – Беллингем замыкал в дальний угол, попав в стойку!

Эти моменты случились на 53-й и 54-й минутах. После этого Англия не только перестала обострять, но и постепенно потеряла инициативу. Греки своими возможностями не воспользовались, а топ-сборные такого отношения не прощают.

В последней 15-минутке Англия напомнила о своем статусе. На 78-й минуте гости поймали греков на контратаке, которую рывком по центру завершал Беллингем. Джуд легко убежал от соперников и пробил из-за пределов штрафной в левый нижний. Мяч попал в стойку, отскочил у Влаходимоса и закатился в ворота. 0:2.

Ну а на 83-й точку поставил Джонс. Кстати, девятый Джонс в истории сборной Англии – больше в ее составе было только Смитов. Ему помогли замены Ли Карсли. Свежий Боуэн перевел на не менее свежего Гиббса-Вайта, после чего последовал прострел в штрафную площадь. Кёрстис замкнул пяткой, забив дебютный гол за национальную команду.

Финальный свисток зафиксировал победу со счетом 0:3. Этот успех имеет стратегическое значение. Островитяне сравнялись с греками по очкам (теперь у них по 12 баллов) – они лидируют в группе и имеют по одной победе друг над другом. Впрочем, разгром в Афинах поднял британцев на первое место благодаря лучшей разнице голов в личных встречах.