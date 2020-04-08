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"Англия собирается окончательно завершить чемпионат": шокирующий прогноз от менеджера клуба Серии А

13:22 19 Читати українською
"Англия собирается окончательно завершить чемпионат": шокирующий прогноз от менеджера клуба Серии А
Пьерпаоло Марино / АР

Спортивный директор Удинезе Пьерпаоло Марино убежден, что АПЛ не сможет проводить матчи в условиях пандемии.

"Федерация Бельгии уже санкционировала завершения своей лиги несмотря на угрозы со стороны УЕФА. В Англии Премьер-лига собирается сделать такое же заявление, потому что ситуация там становится очень, очень серьезной.

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Честно говоря, я просто надеюсь, что мы сможем вновь насладиться футболом после коронавируса. Неважно, сколько времени придется потратить, нам нужно выбраться из этой опасной зоны. Я волнуюсь за последующие сезоны, а не за старые", – заявил Марино в комментарии SportItalia.

Отметим, что слова менеджера следует воспринимать серьезно, ведь Удинезе имеет тесную связь с АПЛ – у фриульцев и Уотфорда один владелец.

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Англия коронавирус Удинезе Удинезе
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