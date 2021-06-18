Англия – Шотландия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Англия в рамках 2-го тура Евро-2020 проведёт дерби против сборной Шотландии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура Евро-2020 Англия – Шотландия начнётся в 22:00 по киевскому времени. Поединок проходит в Будапеште на стадионе "Уэмбли". Телетрансляция доступна на ТК "Футбол 1/2" и ТРК Украина, текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Англия – Шотландия: анонс матча Евро-2020
Стартовые составы
Англия: Пикфорд – Джеймс, Стоунз, Мингз, Шоу – Райс, Филлипс – Фоден, Маунт, Стерлинг – Кейн
Запасные: Рамсдэйл, Джонстон, Магуайр, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Коуди, Санчо, Калверт-Льюин, Чилуелл, Беллингем
Шотландия: Маршалл – Мактоминай, Хенли, Тирни – О'Доннел, Макгинн, Гилмор, Макгрегор, Робертсон – Дайкс, Адамс
Запасные: Гордон, Маклафлин, Кристи, Флэк, Купер, Армстронг, Нисбет, Фрейзер, Паттерсон, Хендри, Форрест, Маккена
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