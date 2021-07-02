Вингер "Трех львов" и Арсенала Букайо Сака может пропустить поединок 1/4 финала чемпионата Европы, информирует Sky Sports.

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19-летний англичанин получил повреждение на тренировке. Саутгейт уже сообщил, что Сака пройдет медицинское обследование, после чего станет известно, сможет ли он сыграть с Украиной. Все остальные игроки готовы к поединку.

В предыдущих двух матчах – против Чехии (1:0) и Германии (2:0) – Сака появлялся с первых минут. Правда, дважды был заменен и не отличался результативными действиями.

Поединок сборной Украины с Англией за путевку в полуфинал чемпионата Европы состоится уже завтра, 3 июля, в Риме. Стартовый свисток на Стадио Олимпико прозвучит в 22:00.

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