Томас Тухель проводил второй матч во главе сборной Англии. Первый завершился уверенной победой над Албанией – По сравнению с той встречей немец провел четыре перестановки в составе. Бьорна, Уокера, Джонса и Фодена заменили Геи, Джеймс, Роджерс и Боуэн.

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Очевидно, что на Уэмбли сборная Латвии не могла противопоставить что-то Райсу, Беллингему, Кейну, Рашфорду и другим. Балтийцы провели всего три удара по воротам – против семнадцати английских еще в первом тайме. На этом отрезке британцы забили только один гол, прямому выстрелу со стандарта в исполнении Джеймса.

Зато во втором тайме хозяева дважды при меньшей активности. Англия забила дважды из первых четырех ударов после перерыва – голами отметились Кейн и Эзе (Райс и Фоден ассистировали). В итоге, "три льва" отпраздновали вторую подряд победу в отборе к ЧМ-2026.

Англия победила Албанию в первом матче с Тухелем – вундеркинд Арсенала забил в дебюте, Беллингем побил рекорд Руни