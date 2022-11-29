Гарет Саутгейт совершил 4 перестановки в основе полуфиналиста предыдущего Мундиаля. Уокер, Хендерсон, Рашфорд и Фоден вышли в стартовом составе вместо Трипьера, Маунта, Стерлинга и Сака. Матч, как и онлайн-трансляция Уэльс – Англия на "Футбол 24", стартовал в 22:00.

Валлийцы произвели 3 замены. Команда Роба Пейджа перешла на схему с 4 защитниками после фиаско от Ирана после 90+8 минут. В основе вышли, в частности, 32-летний ветеран Джо Аллен и Даниэль Джеймс, а также запасной голкипер Дэнни Уорд после удаления Хеннеси.

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Более 70% контроля фаворита в начале встречи. На 10 минуте Кейн блестяще отдал из глубины, а Рашфорд запорил первый супермомент на 0,41xG – сейв голкипера Лестера Уорда.

Очень грубо лупят по ногам Кейна, Уокера и компанию. Много подач со стандартов, но мало остроты. Трудно назвать угрожающими удары Магвайра и Фодена. А Рашфорд бахнул издалека настолько мощно, что нокаутировал Неко Уильямса. По фолам 5:4. Уэльс нарушает правила гораздо более грубо. Неудивительно, что Джеймс получает первую желтую. Банально ударил по ноге Стоунза. Магвайр прорвался в шрафный по левому краю и под иронический гул трибун пробил где-то в сторону углового флажка.

Похоже, сотрясение мозга у Неко Уильямса после того дальнего удара Рашфорда, принятого на макушку. Невероятно, но воспитанник Ливерпуля покидает поле на 36 минуте из-за такого курьезного повреждения. Несколько моментов создали "Три льва". Фоден разогнал эффектную атаку с пятками и сам же завершал – выше. Рашфорд поймал снаряд после рикошета от защитника и ударом через себя тоже не попал. Маркус еще и запорил контратаку, которую снова разогнал Фоден. Все было хорошо, кроме последнего паса, который легко перехватили в своей штрафной.

Стоунз после углового от Шоу пробивал неплохо, но Уорд выловил мяч, который нырял под перекладину. По сути, единственный свой момент Уэльс создал в компенсированное время. Аллен бахнул за непредсказуемой траекторией – снаряд мог как задеть Кейна так и залететь без посторонней помощи. Повезло англичанам, вновь продемонстрировавшим немощь в атаке. Играет команда Саутгейта на ничью, которая с учетом событий в матче Иран – США оставляет ее на 1 месте, что означает встречу против Сенегала в 1/8.

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Бейла сняли уже в перерыве: 7 контактов с мячом и всего 1 точный пас Гарета не поразили главного тренера "драконов". Вышел форвард Ноттингем Форест Бренан Джонсон, который в текущем сезоне АПЛ забивал Пикфорду.

Саутгейт вмешался в игру без замен, но иное его решение оказалось ключевым. Фоден и Рашфорд обменялись флангами, и все стало гораздо острее. Звезда Ман Сити сместился слева, накрутил нескольких соперников и заработал опасный штрафной с 23 метров. Рашфорд подошел к мячу и перехитрил Уорда ударом в его угол – прекрасное исполнение.

Вскоре забил сам Фоден. Бен Дэвис обрезался возле штрафной, отдав мяч Кейну. Нападающий Тоттенхэма прошел несколько метров и качественно прострелил на дальнюю штангу, где уже караулил Фил – 2:0 за 2 минуты! Такой счет не оставлял сомнений в том, что Англия финиширует первой, а Уэльс так и останется на последней строчке группы.

"Драконы" запомнились лишь дальним ударом Мура с рикошетом Магвайра, но Пикфорд среагировал. Уорд же снова сыграл неуверенно. Рашфорд получил прекрасный заброс от Филлипса, расшатал защитника и низом влепил между ног киперу валлийцев. Вингер МЮ оформил свой 3 гол, сравнявшись с главными бомбардирами Мундиаля.

3:0 – это уже унижение, а Саутгейт начал выпускать резервистов, еще не игравших на этом ЧМ. Они могли добивать Уэльс, но больше голов не было. Англия набрала 7 очков и будет играть в 1/8 финала против Сенегала. Уэльс с жалким очком и разницей 1:6 покидает Катар, заставив еще раз жалеть о июньской неудаче Украины в отборе.

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