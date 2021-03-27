Наставник сборной Англии Саутгейт столкнулся с кадровыми проблемами в преддверии поединка 2-го тура отбора к чемпионату мира в Катаре.

Сразу двое исполнителей не помогут "Трем львам" в матчах против Албании и Польши, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации.

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Саутгейт вынужден обойтись без помощи универсала лондонского Арсенала Букайо Сака и форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда. Они пропустили стартовый матч англичан против сборной Сан-Марино (5:0), но так и не успели восстановиться от повреждений. Дуэт травмированных продолжит процесс реабилитации в своих клубах.

К слову, команда Англии встретится с албанцами 28 марта в Шкодере, а 31 марта примет сборную Польши на Уэмбли.

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