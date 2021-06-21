Защитник и хавбек Челси не помогут "Трем львам" из-за COVID-протокола, сообщает официальный твиттер сборной Англии.

Коронавирус поразил еще одну сборную на Евро

Чилвелл и Маунт ушли на самоизоляцию после обнаруженного у шотландца Билли Гилмора коронавируса. Дуэт англичан активно общался с одноклубником после очного поединка Англии и Шотландии в прошлую пятницу. В понедельник английская сборная сдала тесты на COVID-19. Все анализы оказались отрицательными.

К слову, уже 22 июня состоится матч Чехия – Англия, в котором определится победитель группы D. Весомей потерей для "Трех львов" станет отсутствие Маунта. В предыдущих турах он провел на поле 180 минут. Чилвелл еще не выходил на поле.

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