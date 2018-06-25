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Англия - Панама: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

24 июня 17:05 1603 Читати українською
Англия - Панама: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было
Англия - Панама: онлайн-трансляция матча Чемпионата мира 2018

Англия и Панама объявили составы на матч Чемпионата мира 2018 в группе G. В этой же новости ищите ссылку на онлайн-трансляцию игры.

Матч Англия – Панама стартовал в 15:00 по киевскому времени и завершился победой европейцев со счетом 6:1.

Англия – Панама – видео голов

Англия: Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Магуайр, Уолкер. Янг – Хендерсон, Лофтус-Чик, Лингард – Кейн, Стерлинг.

Панама: Пенедо – Роман Торрес, Эскобар, Мурильо, Эрик Дэвис – Габриэль Гомес, Годой, Купер, Барсенас, Луис Родригес – Блас Перес.

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Англия - Панама: Воскресенье 24 июня 2018

Англия
Матч окончен
6 : 1
Панама
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