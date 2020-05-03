Англия определила дату финала национального Кубка – поединок завершит нынешний сезон

Английская футбольная ассоциация (FA) решила таки довести розыгрыш национального Кубка сезона-2019/20 до конца.

Финал Кубка Англии должен был состояться 23 мая, но из-за остановки сезона его розыгрыш был приостановлен на стадии чверьфиналив. Однако FA не хочет отменять его окончательно.

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По информации Daily Mail, новая дата проведения финального поединка – 8 августа. Отмечается, что именно этот матч будет последним в сезоне, к возобновлению которого сейчас готовятся в Англии.

К слову, проведение Кубка Англии позволит FA уменьшить размер убытков, поскольку будут выплачены деньги за телеправа. Именно доходы от проведения этого турнира являются источником финансирования многих футбольных проектов. Уже сейчас понятно, что организация не сможет финансировать их на прежнем уровне, но отказ от розыгрыша Кубка принесет дополнительно 100 млн убытков.

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