Англия и Испания сошлись в финале женского Евро-2025. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Женщины, Евро-2025, финал

Англия – Испания – 1:1 (3:1 в серии пенальти)

Голы: Руссо, 57 – Кальдентей, 25

Англия и Испания постепенно становятся принципиальными соперниками на разных уровнях футбола. Эти сборные играли в финале мужского Евро-2024, мужского молодежного Евро-2023 и в финале женского ЧМ-2023. Испания выиграла тот Мундиаль, зато англичанки были действующими чемпионками Европы.

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Первый тайм сложился в пользу "Фурии". Затяжная атака завершилась подачей Батлье на голову Кальдентей. Нападающая лондонского Арсенала не пощадила страну, которая дает ей работу. Вдобавок ко всем проблемам Англия потеряла Лорен Джеймс из-за травмы.

Впрочем, у "львиц" была интересная особенность на протяжении этого плей-офф. На предыдущих двух стадиях они также пропускали первыми, но в итоге выходили победителями. На 57-й минуте запахло очередным камбэком. Руссо расположилась между центрбеками Испании и замкнула великолепный кросс Келли, которая как раз заменила Джеймс!

В основное время счет больше не менялся, поэтому пришлось играть дополнительные полчаса. Это также не помогло определить победителя – впервые с дебютного розыгрыша далекого 1984 года в финале женского Евро будет серия пенальти. К слову, тогда Англия проиграла Швеции.

Привычно для этого турнира исполнение 11-метровых было далеко не идеальным. Голкиперши отбили по 2 удара, а роковым для испанок стал промах Сальмы Паральюэло. "Случайная джокерка" Келли пробила идеально – 3:1 в серии в пользу Англии, которая защищает титул чемпионок Европы.

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