Англия объявила заявку на отбор ЧМ-2026 – Тухель отказался от Трента, вызов Рашфорда, два дебютанта
Наставник сборной Англии Томас Тухель объявил имена игроков, которые примут участие в матчах квалификации чемпионата мира 2026 года.
Сборная Англии определила состав на сентябрьские поединки отбора к чемпионату мира-2026 против сборных Андорры и Сербии.
Ребров объявил состав сборной Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2026 – два дебютанта
Вратари: Джордан Пикфорд, Джеймс Траффорд, Дин Хендерсон;
Защитники: Рис Джеймс, Марк Гехи, Джон Стоунз, Дэн Бьорн, Эзри Конса, Майлз Льюис-Скелли, Тино Ливраменто, Джед Спенс;
Полузащитники: Эллиот Андерсон, Морган Гиббс-Вайт, Джордан Хендерсон, Адам Вортон, Морган Роджерс, Деклан Райс;
Нападающие: Харри Кейн, Эберечи Эзе, Джаррод Боуэн, Энтони Гордон, Нони Мадуэке, Маркус Рашфорд, Олли Уоткинс.
Тренер сборной Англии Томас Тухель сделал несколько неожиданных решений – главной новостью стало отсутствие в заявке правого защитника Трента Александера-Арнольда, который этим летом перешел из Ливерпуля в Реал.
Зато дебютный вызов получили хавбек Ноттингем Форест Эллиот Андерсон и фулбек Тоттенхэма Джед Спенс. Впервые за каденции Тухеля в состав вернулся Тино Ливраменто, а также восстановили свои позиции в сборной Маркус Рашфорд и Адам Уортон.
Легенду сборной Англии экстренно доставили в реанимацию – его нашли без сознания дома