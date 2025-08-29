Наставник сборной Англии Томас Тухель объявил имена игроков, которые примут участие в матчах квалификации чемпионата мира 2026 года.

Сборная Англии определила состав на сентябрьские поединки отбора к чемпионату мира-2026 против сборных Андорры и Сербии.

Вратари: Джордан Пикфорд, Джеймс Траффорд, Дин Хендерсон;

Защитники: Рис Джеймс, Марк Гехи, Джон Стоунз, Дэн Бьорн, Эзри Конса, Майлз Льюис-Скелли, Тино Ливраменто, Джед Спенс;

Полузащитники: Эллиот Андерсон, Морган Гиббс-Вайт, Джордан Хендерсон, Адам Вортон, Морган Роджерс, Деклан Райс;

Нападающие: Харри Кейн, Эберечи Эзе, Джаррод Боуэн, Энтони Гордон, Нони Мадуэке, Маркус Рашфорд, Олли Уоткинс.

Тренер сборной Англии Томас Тухель сделал несколько неожиданных решений – главной новостью стало отсутствие в заявке правого защитника Трента Александера-Арнольда, который этим летом перешел из Ливерпуля в Реал.

Зато дебютный вызов получили хавбек Ноттингем Форест Эллиот Андерсон и фулбек Тоттенхэма Джед Спенс. Впервые за каденции Тухеля в состав вернулся Тино Ливраменто, а также восстановили свои позиции в сборной Маркус Рашфорд и Адам Уортон.

First England call-ups for Elliot Anderson & Djed Spence



Thomas Tuchel has named his 24-man squad for the September World Cup qualifiers ??????



Thoughts? ️ pic.twitter.com/cDUV22iln7 — BBC Sport (@BBCSport) August 29, 2025

