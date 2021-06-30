Форвард Харри Кейн после победы над Германией (2:0) в 1/8 финала отметил, что сборная Англии серьезно настроена на свершения на чемпионате Европи.

"Невероятный день, невероятный матч. Любая команда теперь будет считать нас опасным соперником. Конечно, мы хотим дойти до конца. Мы будем готовы к 1/4.

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Нет ничего лучше, чем оправдать ожидания и выполнить поставленные задачи. Мы гордимся этим, но не будем останавливаться на достигнутом. У нас есть видение, что мы хотим получить, а потому не можем остановиться сейчас. Надеюсь, мы вернемся в Лондон в полуфинале и финале", – цитирует Кейна BBC Sport.

Заметим, что в четвертьфинале Евро-2020 команда Гарета Саутгейта будет противостоять сборной Украины. Матч состоится уже 3 июня в 22:00 в Риме.

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