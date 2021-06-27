Как известно, сразу шесть клубов АПЛ оказались среди команд-основателей турнира, но после волны публичного осуждения были вынуждены выйти из проекта. FA стремится сделать так, чтобы в будущем подобное было нереальным.

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Исполнительный директор организации Марк Буллинг подтвердил, что Англия просто может изменить визовые правила. Тогда клубы не смогут подписывать иностранных футболистов и тренеров для участия в нерегламентированных турнирах. Таким образом, ограничения будут касаться только тех клубов, которые захотят участвовать в чем-то похожем на Суперлигу.

"Мы можем изменить некоторые аспекты визовой системы, чтобы игроки получали визы только на соревнования, которые мы поддерживаем. Таким образом, вы не можете привлекать таланты из-за рубежа для участия в соревнованиях, которые не являются нашими. Это законодательство. Мы с самого начала четко дали понять, что выступаем против Европейской Суперлиги, и мы собираемся использовать наши правила, чтобы остановить это", – цитирует Буллингема Marca со ссылкой на The Times.

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