Уже официально известно, что АПЛ получила пять мест в Лиге чемпионов на следующий сезон благодаря великолепным выступлениям английских клубов в еврокубках в текущей кампании.

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Но это еще не все, ведь чемпионат Англии может стать первой лигой в истории, которую будет представлять сразу 6 коллективов в Лиге чемпионов. Все благодаря победам Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма в первых полуфинальных матчах Лиги Европы над Атлетиком и Буде-Глимтом соответственно.

Если и "шпоры", и "красные дьяволы" не растеряют гандикап в счете в ответных матчах, то Англия гарантированно получит шестого представителя в следующем розыгрыше Лиги чемпионов вне зависимости от того, кто из английских коллективов поднимет титул ЛЕ.

Добавим, что МЮ одолел Атлетик со счетом 3:0 на выезде, а Тоттенхэм расправился над норвежским Буде-Глимтом – 3:1. При этом команды идут внизу турнирной таблицы АПЛ. Лондонцы пребывают на 16-м месте, манкунианцы – 14-е.

England ?????? is close to securing teams ️ in European competitions next season.



in UCL:

️ Top 5 in EPL + UEL winner



in UEL:

️ 6th in EPL + FA Cup winner (or 7th in EPL)



in UECL:

️ 8th (or 7th) in EPL



Chelsea ?????? winning UECL would bring 10th ?????? team only if they… pic.twitter.com/9PEwSG8FiX — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 1, 2025

Манчестер Юнайтед со скандалом разгромил Атлетик в полуфинале ЛЕ, Тоттенхэм победил Буде-Глимт