Англия может получить рекордное количество мест в следующей Лиге чемпионов – все благодаря Тоттенхэму и МЮ
В следующем розыгрыше Лиги чемпионов АПЛ могут представлять сразу 6 коллективов.
Уже официально известно, что АПЛ получила пять мест в Лиге чемпионов на следующий сезон благодаря великолепным выступлениям английских клубов в еврокубках в текущей кампании.
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Но это еще не все, ведь чемпионат Англии может стать первой лигой в истории, которую будет представлять сразу 6 коллективов в Лиге чемпионов. Все благодаря победам Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма в первых полуфинальных матчах Лиги Европы над Атлетиком и Буде-Глимтом соответственно.
Если и "шпоры", и "красные дьяволы" не растеряют гандикап в счете в ответных матчах, то Англия гарантированно получит шестого представителя в следующем розыгрыше Лиги чемпионов вне зависимости от того, кто из английских коллективов поднимет титул ЛЕ.
Добавим, что МЮ одолел Атлетик со счетом 3:0 на выезде, а Тоттенхэм расправился над норвежским Буде-Глимтом – 3:1. При этом команды идут внизу турнирной таблицы АПЛ. Лондонцы пребывают на 16-м месте, манкунианцы – 14-е.
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