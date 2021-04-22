УЕФА оценила активность Футбольной Ассоциации (FA) в борьбе против создания Суперлиги.

Лондонский Уэмбли станет фаворитом на получение части матчей Евро-2020, которые "освободятся" после отказа других городов, сообщает The Telegraph.

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Бильбао уже "вычеркнули" из списка хозяев, вскоре эту судьбу вполне может повторить Дублин. УЕФА готов перебросить матчи с ирландской столицы в английскую. Весомым аргументом стало противодействие FA идее "мятежной" Суперлиги. Европейский футбольный союз отметил усилия англичан и может их "наградить".

Добавим, что первоначальный план предусматривал семь матчей Евро-2020 на Уэмбли – три групповые, 1/8 финала, оба полуфинала и финал.

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