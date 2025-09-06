Сборная Англии принимала Андорру в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля продолжает играть в пешеходный футбол, но для уровня группы K хватает и этого. Три месяца назад "львы" минимально одолели Андорру на выезде, сегодня в Бирмингеме также бездельничали стартовые 20 минут.

Минимального включения хватило, чтобы "размочить" счет. Сначала андоррцам повезло – удар Эзе заблокировал защитник, а Кейн и Мадуэке не дотянулись до очень острого прострела Джеймса. На 25-й минуте Фортуна отвернулась от гостей. Кристиан Гарсия срезал в собственные ворота мягкий наброс Мадуэке. И снова англичане пешком волочатся по полю.

На старте второго тайма чудеса реакции демонстрирует Икер Альварес. Вратарь андоррцев сумасшедшим образом отразил удары Эзе и Андерсона, а Рашфорду не хватило точности. Еще один гол хозяева таки "доковыряли". Райс головой замкнул идеальную подачу Джеймса – 2:0.

Англия после 4 туров имеет максимальные 12 очков и разницу голов 8:0. Далее первое серьезное испытание для команды Тухеля – 9 сентября выезд в Белград к сербам. Андорра с "баранкой" и разницей 0:10 сидит на дне таблицы.